Узбекистан и южнокорейская корпорация обсудили новые инвестпроекты

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра сельского хозяйства Узбекистана Умид Мамадаминов провел встречу с руководством хлопково-текстильного кластера, созданного на базе инвестиций южнокорейской корпорации "POSCO International". В ходе встречи были обсуждены новые инвестиционные агропроекты, передает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Сообщается, что руководство кластера представило планы по расширению деятельности на ближайшие три года и реализации инвестиционных проектов в Ташкентской, Кашкадарьинской и Ферганской областях общей стоимостью 196 миллионов долларов США.

Стороны обсудили вопросы выделения площадей под выращивание хлопчатника на участках, где задумано реализовать новые проекты, а также использование засушливых земель с применением водосберегающих технологий.

Кроме того, на встрече состоялся обмен мнениями о возможности восстановления заброшенных сельскохозяйственных угодий в Касанском районе Кашкадарьинской области и способах их эффективного использования.

Отметим, что в прошлом году южнокорейская международная корпорация POSCO (крупнейшая торговая компания Южной Кореи) и Узбекистан подписали соглашение стоимостью 65 миллионов долларов об организации хлопкового кластера в Ферганской области Узбекистана.