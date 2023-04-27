Президент Мирзиёев огласил меры для увеличения уровня внешней торговли страны

ТАШКЕНТ /Trend/ - В целях либерализации внешней торговли мы отменили таможенные пошлины на множество продуктов.

Как передает в четверг корреспондент Trend, об этом на открытии второго Ташкентского международного инвестиционного форума (TIIF-2023) сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

По его словам, в Узбекистане были отменены таможенные пошлины на более чем 7000 видов сырья и товаров, потенциально необходимых инвесторам.

Кроме того, Президент отметил, что для того, что вывести внешнюю торговлю страны на новый уровень, Узбекистан усиленно работает над ускорением процесса вступления страны во Всемирную торговую организацию.

«Хотел бы отдельно подчеркнуть, что требования Всемирной торговой организации полностью совместимы с содержанием наших реформ, и мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее стать членом этой авторитетной организации», — сказал Мирзиёев.