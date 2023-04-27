Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Узбекистан

Центральная Азия - один из самых богатых ВИЭ регионов в мире - министр

Узбекистан Материалы 27 апреля 2023 12:33 (UTC +04:00)
Центральная Азия - один из самых богатых ВИЭ регионов в мире - министр

Читайте Trend в

Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
Все материалы

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан, как и все остальные страны региона в совокупности, является одним из самых богатых в мире в плане производства возобновляемых источников энергии.

Как передает корреспондент Trend, об этом на открытии второго Ташкентского международного инвестиционного форума (TIIF-2023) сказал министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Министр отметил, что Узбекистан сегодня является крайне привлекательным инвестиционным направлением.

«Страна предлагает диверсифицированный портфель бизнес-возможностей благодаря преобразующему законодательству. Такая компания, как Masdar продолжает реализовывать свои проекты в энергетическом секторе Узбекистана», - сказал он.

Отметим, что только в этом году три ВИЭ-проекта общей мощностью 900 МВт будут введены в эксплуатацию в Узбекистане.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости