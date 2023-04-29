Обнародовано число граждан Узбекистана, досрочно проголосовавших на референдуме по поправкам в Конституцию

ТАШКЕНТ /Trend/ - Более 611 тысяч граждан Узбекистана досрочно проголосовали на референдуме по поправкам в Конституцию.

Как передает в субботу корреспондент Trend, из них более 452 тысяч человек проголосовали на территории страны, а за рубежом - более 159 тысяч человек.

Для голосования создано 10 758 участков, 55 из которых находятся в 39 зарубежных странах. В целом планируется участие около 20 миллионов граждан Узбекистана.

Отметим, что досрочное голосование проходило с 19 по 26 апреля. В субботу по всей стране объявлен "день тишины".

Референдум состоится в воскресенье, 30 апреля.

Поправки в Конституцию усиливают функции парламента по назначению руководителей надзорных и правоохранительных органов, а часть полномочий президента переходит к высшему законодательному органу. Кроме того, срок президентства предлагается увеличить с 5 до 7 лет.

Судей Конституционного суда предлагается избирать на десятилетний срок. Конституционный суд избирает на пятилетний срок из своего состава председателя Конституционного суда и его заместителя.

Большой пакет поправок в Основной закон направлен на дальнейшую либерализацию экономики страны.