Глава ЦИК рассказал о ходе референдума в Конституцию Узбекистана за рубежом

ТАШКЕНТ /Trend/ - При дипломатических и иных представительствах Республики Узбекистан в зарубежных странах, посольства и консульства страны за рубежом 19-26 апреля провели процедуры досрочного голосования по референдуму в Конституцию.

Как передает корреспондент Trend, об этом сообщил глава Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев в ходе пресс-брифинга.

«Всего было организовано 1003 пункта досрочного голосования в 40 зарубежных странах, включая города, где не расположены наши дипломатические представительства. 159 276 наших граждан воспользовались своими конституционными правами в ходе досрочного голосования», - сказал он.

Также, по его словам, зарубежными представительствами было организовано более 500 встреч и брифингов с участием соотечественников, зарубежных СМИ и иностранных официальных лиц.

«В настоящее время организовано 55 участков для проведения референдумов в 39 странах, где расположены дипломатические представительства и консульские учреждения нашей страны. Сообщаем вам, что первый из процессов референдума за рубежом начался 30 апреля в дипломатических представительствах нашей страны в Японии и Корее в 04:00 по ташкентскому времени, а последний завершится в 05:00 1 мая в представительствах в США» ,- сообщил глава ЦИК.