Явка на референдум в Узбекистане составила 84, 54% (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Явка на референдуме по вопросу внесения поправок в Конституцию Узбекистана составила 84,54% от числа внесенных в списки граждан.

Как передает в понедельник Trend, об этом на брифинге заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Узбекистана Зайниддин Низамходжаев.

По словам Низамходжаева, всего для участия на референдуме было зарегистрировано 19,7 миллиона человек, из них 16,6 миллиона граждан проголосовало за поправки в Конституцию.

Как отмечает председатель ЦИК, 90,21 процента избирателей проголосовали за изменение Конституции, в то время как 9,35 процента были против.

Напомним, что в воскресенье, 30 апреля, в Узбекистане состоялся референдум.

Отметим, что досрочное голосование проходило с 19 по 26 апреля. Более 611 тысяч граждан Узбекистана досрочно проголосовали на референдуме по поправкам в Конституцию.

Поправки в Конституцию усиливают функции парламента по назначению руководителей надзорных и правоохранительных органов, а часть полномочий президента переходит к высшему законодательному органу. Кроме того, срок президентства предлагается увеличить с 5 до 7 лет.

Судей Конституционного суда предлагается избирать на десятилетний срок. Конституционный суд избирает на пятилетний срок из своего состава председателя Конституционного суда и его заместителя.

Большой пакет поправок в Основной закон направлен на дальнейшую либерализацию экономики страны.