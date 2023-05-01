Новая Конституция Узбекистана вступила в силу с 1 мая

С 1 мая вступил в силу закон «О Конституции Узбекистана», принятый на референдуме от 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии страны, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

ЦИК принял постановление 1 мая 2023 года, согласно которому закон вступил в силу с 1 мая 2023 года.

Отметим, что референдум по Конституции Узбекистана в новой редакции прошел 30 апреля. Явка составила 84,50%. За принятия новой Конституции проголосовали 90,20% граждан (15,04 млн.), против — 9,35% (1,55 млн. граждан).