Узбекско-французское совместное предприятие проводит ТЭО добычи урана - Orano

БАКУ /Trend/ - Узбекско-французское совместное предприятие ООО "Nurlikum Mining" начало разработку пилотного технико-экономического обоснования с целью подтверждения экономической и экологической целесообразности добычи урана на своем лицензионном участке, сообщил Trend источник в Orano Group.

"Мы присутствуем в Узбекистане с 2019 года, когда группа подписала соглашение о партнерстве с Государственным комитетом Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам (Госкомгеология) для развития геологоразведочных работ и добычи полезных ископаемых в Узбекистане. Это партнерство материализовалось в декабре 2019 года с созданием совместного предприятия под названием Nurlikum Mining, миссия которого заключается в доведении месторождений урана до добычи путем разведки и разработки проектов", - сказал источник.

По данным компании, в ноябре 2022 года Orano Group, Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам Республики Узбекистан (Госкомгеология) и узбекское государственное предприятие "Навоиюран" подписали трехстороннее соглашение о стратегическом сотрудничестве.

"Это заложило основу эксклюзивного стратегического альянса по разработке новых урановых рудников в Узбекистане, помимо проекта Дженгельди, который в настоящее время возглавляет Nurlikum Mining. Это значительное расширение масштабов сотрудничества, отражающее доверие, установившееся между Orano и ее партнерами в Узбекистане", - добавили в компании.

Orano присутствует в Узбекистане через совместное предприятие Nurlikum Mining LLC, созданное совместно с Узбекистаном. Компания была основана 3 декабря 2019 года.