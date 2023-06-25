В Узбекистане производство электроэнергии показало рекордный рост

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане производство электроэнергии за первые пять месяцев года увеличилось на 3,1%, или на 951,9 млн кВт·ч, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 30,4 млрд до 31,3 млрд кВт·ч, передает Trend.

В мае производство электричества выросло до рекордных за последние годы 7,3 млрд кВт·ч, что на 36,1% больше, чем в мае прошлого года.

В предыдущие месяцы выработка была ниже прошлогодних показателей.

Более 85% производимой электроэнергии приходится на тепловые электростанции, которые работают на газе.