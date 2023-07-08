БАКУ /Trend/ - В Узбекистане наступил "день тишины" накануне президентских выборов.

Как сообщает в субботу Trend накануне вечером, в Ташкенте и других населенных пунктах республики, была проведена акция по снятию рекламных материалов, таких как баннеры, плакаты и билборды, которые содержали информацию о программе развития страны и улучшении условий жизни населения, представленную кандидатами на пост президента.

В день тишины запрещено публиковать результаты общественных опросов, прогнозы результатов выборов и другие исследования, связанные с проводимыми выборами.

Напомним, что досрочное голосование на выборах проходило с 28 июня по 5 июля.

Президентские выборы, которые пройдут в стране 9 июля, будут первыми с момента принятия поправок в конституцию на основе результатов референдума, состоявшегося 30 апреля 2023 года.

В республике было создано 10 784 избирательных участка, 56 из которых действуют при дипломатических и иных представительствах Узбекистана в 39 зарубежных странах.

Поправки в конституцию предусматривают увеличение срока полномочий президента с 5 до 7 лет.