Генсек Национального олимпийского комитета Азербайджана наблюдал за президентскими выборами в Узбекистане

БАКУ/Trend/ - Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азербайджана (НОК) Азер Алиев наблюдал за внеочередными президентскими выборами, прошедшими в Узбекистане.

Как сообщает Trend, в связи с прошедшими в Узбекистане внеочередными президентскими выборами представители ряда спортивных организаций в качестве наблюдателей посетили избирательные участки в Ташкенте.

Генеральный секретарь НОК Азер Алиев, наблюдавший за внеочередными президентскими выборами, также посетил Министерство молодежной политики и спорта. На встрече c министром Адхамом Икрамовым, генеральным секретарем НОК Узбекистана Ойбеком Касымовым и заместителем председателя комитета Азизжоном Камиловым состоялся обмен мнениями о дальнейшем укреплении дружеских отношений, а также были обсуждены новые проекты в области спорта.

Зарубежные эксперты, наблюдавшие за внеочередными президентскими выборами в Узбекистане, отметили, что выборы были организованы на высоком уровне.

Напомним, что в Узбекистане 9 июля прошли внеочередные президентские выборы. По итогам голосования, выборы выиграл действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 87,5% голосов.