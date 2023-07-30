Узбекистан и Китай обсудили меры по расширению инвестиционного партнерства

БАКУ /Trend/ - Состоялись переговоры между министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым и чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Узбекистане Юй Цзюнь, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли, передает Trend.

На встрече обсуждались вопросы о реализации договоренностей, достигнутых во время визита Главы государства в Китай в мае этого года, а также о возможностях усиления двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества.

Важными темами были перспективы развития взаимной торговли, объемы которой в 2022 году составили 8,92 млрд долларов, а в первом полугодии 2023 года - 5,6 млрд долларов. Уделялось внимание также активизации взаимодействия в области поставок сельскохозяйственной продукции для обеспечения дальнейшего роста показателей.

Была отмечена положительная динамика роста китайских инвестиций в экономику Узбекистана, которые увеличились в 5 раз и достигли 2,2 млрд долларов в 2022 году. Также обсуждались меры по расширению инвестиционного партнерства и промышленной кооперации.

В ходе диалога были рассмотрены текущее состояние реализации совместных проектов в различных сферах, включая энергетику, химическую промышленность, фармацевтику, сельское хозяйство, инфраструктуру и транспорт. Также обсуждались вопросы о возможности увеличения финансово-технической поддержки Правительства Китая для реализации социально важных проектов на территории Узбекистана и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

По итогам встречи был разработан формат дальнейшего взаимодействия с целью ускорения практической реализации достигнутых договоренностей и выработки новых перспективных инициатив.