Датская компания планирует производить продукцию в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Председатель узбекской ассоциации "Узчармсаноат" Фахриддин Бобоев провел встречу с главным исполнительным директором датской компании Auluna Private Label Кристианом Аачманном. Основной темой обсуждения стал вопрос об организации производства изделий из экокожи на территории Узбекистана, передает Trend.

Auluna Private Label, созданная в Дании в 1965 году, специализируется на онлайн ритейлом одежды из экокожи и текстиля в странах Скандинавии и Германии. Производственные мощности компании расположены в Китае. Из-за сложностей с логистикой товары доставляются в Европу в среднем за 6-7 недель. В связи с этим компания ищет новое место для организации производства, и наиболее перспективной локацией в настоящее время рассматривается Узбекистан.

Инвестор отметил, что он слышал о динамичном развитии кожевенно-обувной отрасли в Узбекистане и планирует переместить часть производства из Китая в эту страну. Для этого он проводит подробное изучение бизнес-среды и логистических особенностей региона.

Планы включают в себя начало производства верхней одежды из экокожи. Инвестор также выдвинул предложение о сотрудничестве с ассоциацией "Узчармсаноат" для создания шоу-рума в Дании, который будет представлять обувную продукцию, произведенную в Узбекистане. Также планируется организовать онлайн-платформу для продажи продукции в странах Скандинавского полуострова.

По результатам встречи стороны договорились о подробной разработке плана по созданию производства изделий из экокожи в Узбекистане.