Узбекистан обсудил с катарским банком развития вопросы сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Шахло Турдикулова во время своего визита в Катар встретилась с главой Катарского банка развития, исполнительным директором по консалтингу и инкубации Хамадом Салем Меджегер, передает Trend.

Помимо предоставления комплекса финансовых и консультационных услуг малому и среднему бизнесу, КБР способствует развитию малого и среднего бизнеса, предпринимательства и инноваций, созданию рабочих мест и диверсификации экономики, а также построению устойчивой экономики, основанной на знаниях, через программы поддержки предпринимательства и инноваций.

По итогам встречи была достигнута договоренность о приглашении в Узбекистан потенциальных стартап-компаний Катара, совместного проведения презентации (демо-день) узбекско-катарских стартапов, оказания помощи, консультации и создании необходимых условий для выхода на рынок Узбекистана инновационных узбекских компаний на рынок Катара. Также руководство банка и представители катарских инновационных предприятий были приглашены на неделю инноваций «Innoweek-2023», которая пройдет в октябре текущего года.