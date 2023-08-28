Узбекистан и Афганистан провели переговоры по развитию транзитных автоперевозок в Пакистан

В период с 26 по 27 августа министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов и специальный представитель президента Исматулла Иргашев посетили Афганистан с целью обсуждения развития транзитных автоперевозок в Пакистан, сообщает Trend.

В рамках этой деловой поездки прошла экспедиция по автомобильному маршруту "Узбекистан-Афганистан-Пакистан". В сопровождении и. о. министра транспорта и гражданской авиации Афганистана Мулло Хамидулло Ахунзода узбекские чиновники изучили ситуацию на этой автодороге, особенности перевала "Саланг", который связывает Кабул и Северный Афганистан (Мазари-Шариф), а также работу пограничного пункта "Торхам" на границе между Афганистаном и Пакистаном.

В ходе двусторонних переговоров обсудили вопросы создания международного транспортного коридора для транзитных перевозок через Афганистан и Пакистан к портам Индийского океана. Также были рассмотрены планы укрепления сотрудничества между предприятиями транспортной логистики двух стран, обеспечение благоприятных условий для международных автомобильных перевозчиков, включая снятие ограничений на транзит через Афганистан и облегчение доставки грузов в различные пункты назначения.

Результатом встречи стали договоренности о мобилизации всех доступных ресурсов для содействия развитию транзитных грузовых перевозок между двумя странами.