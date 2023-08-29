Узбекистан будет ежегодно поставлять в Афганистан белково-витаминные комлексы на $1 млн

По информации, предоставленной Агентством по развитию фармацевтической отрасли, Узбекистан планирует регулярные поставки белково-витаминных комплексов в Афганистан на среднюю сумму около 1 миллиона долларов в год. Данное соглашение было достигнуто в ходе текущих переговоров, проводимых узбекской делегацией в Афганистане, сообщает Trend.

С учетом того, что в Кабуле действует всего одна стоматологическая клиника, стороны договорились о вопросах повышения квалификации афганских медицинских специалистов в данной области и их обучении на краткосрочных курсах.

Эксперты из Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана также провели конструктивные диалоги с директором фармацевтической службы Министерства здравоохранения Афганистана Хамидом Фурмули о заключении контракта на поставку медикаментов узбекского производства предприятию "Ибн Сина". Это афганское предприятие является одним из ведущих дистрибьюторов лекарственных средств в стране.

Также на встрече с председателем Национальной ассоциации Афганистана "Контроль качества пищевых продуктов и лекарств" Умаром обсуждались вопросы относительно поставок фармацевтической продукции, производимой в Узбекистане, на рынок Афганистана. В частности, рассматривается проект соглашения о внедрении упрощенной системы государственной регистрации, позволяющей ускорить этот процесс до 25 дней.