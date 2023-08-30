Президент Узбекистана принял председателя правления компании ACWA Power

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 30 августа принял председателя правления компании ACWA Power Мухаммада Абунайяна, передает Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

На встрече были предметно рассмотрены вопросы дальнейшего расширения практического сотрудничества с саудовской компанией и ускорения приоритетных проектов в Узбекистане.

Мирзиёев с особым удовлетворением отметил достигнутый уровень плодотворного партнерства с компанией ACWA Power, являющейся крупнейшим инвестором в развитие и модернизацию энергетической отрасли Узбекистана.

Особое внимание было уделено продвижению проектов строительства современных тепловых электростанций, объектов ветровой и солнечной генерации, энергетической инфраструктуры, производства "зеленого" водорода, локализации оборудования и комплектующих на основе передовых технологических решений.

Кроме того, подчеркнута важность продолжения работы по привлечению ведущих саудовских компаний и банковских институтов в Узбекистан в рамках работы совместного Делового совета, сопредседателем которого является Мухаммад Абунайян.

В завершение встречи председатель ACWA Power выразил глубокую признательность лидеру Узбекистана за высокую оценку его деятельности и вручение государственной награды - ордена "Дўстлик".