Вырос товарооборот Узбекистана со странами ЕАЭС

БАКУ /Trend/ - Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев объявил на встрече с представителями правительства Узбекистана, которая прошла 6 сентября 2023 года в Самарканде, что товарооборот Узбекистана с странами Евразийского экономического союза вырос втрое, передает Trend.

Согласно информации, в результате этого Узбекистан стал лидером среди торговых партнеров объединения в СНГ. Также стоит отметить, что почти половина общего объема внешней торговли ЕАЭС с странами СНГ приходится на Узбекистан.

Сообщается, что на встрече обсуждались вопросы сближения систем технического регулирования, создания общей электронной платформы для таможенного администрирования, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля. Кроме того, обсуждались возможности создания альтернативных логистических маршрутов с участием Узбекистана, цифровизации грузовых транспортных перевозок и поощрения кооперации в этой области.