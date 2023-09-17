ФАО намерена продвигать «зелёное финансирование» в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - 15 сентября в Ташкенте был проведен семинар на тему "Разработка и продвижение механизмов зелёного финансирования для улучшения климатической эффективности сельского хозяйства", передает Trend.

Согласно информации, мероприятие было организовано в рамках проекта ФАО, направленного на продвижение зелёного финансирования в Узбекистане. Зелёное финансирование - это финансирование проектов, которые способствуют уменьшению негативного воздействия на окружающую среду, и оно уже более 15 лет развивается в мировом масштабе, способствуя достижению Целей Устойчивого Развития. Это способствует развитию устойчивых методов ведения сельского хозяйства и сокращению выбросов парниковых газов. Новый проект ФАО также соответствует стратегическим целям Узбекистана и регулирующим стратегиям для развития сельского хозяйства.

Заместитель представителя ФАО в Узбекистане Шерзод Умаров отметил, что инициативы по финансированию имеют ключевое значение для продвижения климатически оптимизированного сельского хозяйства.По его словам, с акцентом на разумное использование природных ресурсов и устойчивые методы сельского хозяйства, можно привлечь как внутренние, так и международные инвестиции для поддержки климатическиоптимизированных инициатив в этой области.

Было отмечено, что новый проект ФАО внесет свой вклад в реализацию Стратегии «Узбекистан 2030» и Стратегии развития сельского хозяйства на период 2020-2030 годов. Узбекистан придает особое значение методам и политике финансирования климатически оптимизированного сельского хозяйства, учитывая важную роль, которую сельское хозяйство играет в экономике страны, а также вызовы, связанные с изменением климата.

В семинаре участвовали представители государственных органов, банковского сектора и других заинтересованных сторон, где обсуждались механизмы и подходы к финансированию климатически-оптимизированного сельского хозяйства в Узбекистане.