Корейская компания запустит инвестиционные проекты в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Председатель ассоциации "Узчармсаноат" Фахриддин Бобоев встретился с делегацией из Республики Корея, возглавляемой руководителем компании TG Holding Сан Джин Конгом, передает Trend.

Согласно информации, основной темой обсуждения стали конкретные шаги по реализации новых инвестиционных проектов компании в Узбекистане.

Ранее было объявлено о соглашении между Фахриддином Бобоевым и TG Holding о запуске инвестиционных проектов в промышленности, производстве и сфере услуг в Узбекистане.

Корейская компания представила конкретный план проектов, определяющий направления первоначальных инвестиций в Узбекистане. Первые инвестиции TG Holding составят 150 миллионов долларов и будут направлены на секторы производства обуви и одежды, косметологии, энергетики и услуг. Руководитель компании выразил доверие в инвестиционный потенциал Узбекистана и подчеркнул, что их права будут надежно защищены.

Планируется создание новых предприятий в Узбекистане для производства одежды, обуви и аксессуаров корейских брендов, а также завода по производству искусственной кожи. Инвесторам предоставлена подробная информация о льготах и преференциях, предоставляемых законодательством Узбекистана, и создана рабочая группа для консультаций по юридическим вопросам.

Компания TG Holding планирует начать свои проекты в Узбекистане с ноября 2023 года, и был подписан меморандум о сотрудничестве с ассоциацией "Узчармсаноат" для привлечения инвестиций и инициирования проектов, а также договор о членстве в ассоциации.