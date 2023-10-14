ФАО стремится помочь Узбекистану повысить устойчивость аграрного сектора - Шерзод Умаров (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Предоставляя необходимые ресурсы, знания и возможности, ФАО стремится обеспечить процветание и устойчивость сельского хозяйства в Узбекистане.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал помощник представителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) в Узбекистане Шерзод Умаров.

По его словам, ФАО в сотрудничестве с другими организациями активно поддерживает и продвигает развитие сельского хозяйства в Узбекистане посредством реализации разнообразных инициатив и проектов.

“Вопросы изменения климата, нехватки воды, земельные реформы в сельском хозяйстве, обеспечение продовольственной безопасности населения, а также вступление во Всемирную торговую организацию стоят на повестке дня национального правительства в области развития сельского хозяйства в ближайшие годы”, - сказал он.

Умаров пояснил, что вопросы разработки и дальнейшего совершенствования технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечения сохранения ее качественных показателей, повышения качества и обеспечения длительного хранения становятся все более актуальными в контексте повышения конкурентоспособности на рынке сельскохозяйственной продукции и расширения экспортных возможностей для отечественных производителей в Узбекистане.

Ранее в этом месяце Узбекистан объявил, что планирует привлечь 50 миллиардов долларов иностранных инвестиций в свой сельскохозяйственный сектор.

“Обеспечение безопасности пищевых продуктов имеет решающее значение как для внутреннего потребления, так и для международной торговли. Узбекистану, возможно, потребуется усилить свои национальные стандарты безопасности пищевых продуктов, чтобы привести их в соответствие с международно признанными руководящими принципами, такими как те, которые установлены Комиссией «Кодекс Алиментариус». Это предполагает совершенствование систем инспекции и сертификации пищевых продуктов, внедрение строгих мер контроля качества и создание систем слежения по всей цепочке поставок продуктов питания. Улучшенные национальные стандарты безопасности пищевых продуктов могут повысить доверие потребителей и облегчить торговлю с другими странами-членами Всемирной торговой организации (ВТО)”, - сказал он.

Умаров добавил, что важной задачей здесь являются диверсификация посевов и повышение роли сектора садоводства, а также создание конкурентоспособных цепочек добавленной стоимости в производстве фруктов и овощей, где Узбекистан обладает значительными конкурентными преимуществами. В рамках планов правительства на 2022-2025 годы небольшим семейным фермам будут предоставлены в аренду садоводческие участки площадью около 200 тысяч гектаров, которые ранее использовались крупными фермами и кластерами для производства хлопка и зерна.

“Узбекистан, с его засушливым климатом и обширными потребностями в орошении, сталкивается с острой проблемой нехватки воды. Страна в значительной степени зависит от орошения из рек Амударья и Сырдарья, но эти реки берут начало в странах, расположенных выше по течению, и в последнее время их сток снизился. В результате Узбекистан столкнулся с неэффективными методами управления водными ресурсами, которые не только ставят под угрозу продуктивность сельского хозяйства, но и усугубляют риски, связанные с ограниченными водными ресурсами”, - пояснил Умаров.

Узбекистан в настоящее время переживает сложный этап трансформации своих агропродовольственных систем. В 2019 году в стране была принята Стратегия развития сельского хозяйства на 2020-2030 годы, в которой определены девять приоритетов устойчивого развития сельского хозяйства и агропродовольственных систем. Основные цели Стратегии правительства по развитию агропродовольственного сектора включают в себя увеличение доходов фермерских хозяйств, создание новых рабочих мест, повышение продовольственной безопасности и устойчивое использование природных ресурсов. Чтобы достичь этих целей, страна стремится развивать конкурентоспособный, рыночно ориентированный и диверсифицированный агропродовольственный сектор, с акцентом на экспорте продукции.

Говоря о ВТО, Умаров также уточнил условия вступления Узбекистана в организацию. Он сказал, что страна выразила свою приверженность достижению быстрого прогресса в переговорах о вступлении в ВТО весной 2023 года в рамках общей программы по осуществлению крупномасштабных реформ своего торгово-экономического сектора.

“В контексте подготовки к вступлению в ВТО возникли проблемы с совершенствованием механизма субсидирования сельхозпроизводителей, внедрением международных стандартов надлежащей сельскохозяйственной практики и повышением национальных стандартов безопасности пищевых продуктов”, - отметил он.

Узбекистан традиционно применяет систему государственной поддержки и субсидий для своего сельскохозяйственного сектора. Представитель ФАО отметил, что при этом существует необходимость привести эти механизмы в соответствие с правилами и предписаниями международной торговли. Это предполагает обеспечение того, чтобы субсидии, предоставляемые сельскохозяйственным производителям, были прозрачными, недискриминационными и соответствовали руководящим принципам ВТО.

“Кроме того, вступление в ВТО требует соблюдения международных стандартов и правил в сельскохозяйственном секторе, что включает в себя соблюдение надлежащей сельскохозяйственной практики (GAP), способствующей устойчивому производству, охране окружающей среды и безопасности пищевых продуктов”, - добавил Умаров.

Он также отметил, что Узбекистану, возможно, потребуется усовершенствовать свои методы ведения сельского хозяйства, чтобы соответствовать этим стандартам, например, путем сокращения использования агрохимикатов, улучшения управления почвой и внедрения надлежащих мер по борьбе с сельхозвредителями и болезнями сельхозкультур.

“Внедрение надлежащей сельскохозяйственной практики может повысить конкурентоспособность узбекской сельскохозяйственной продукции на международном рынке”, - сказал он.

Умаров добавил, что либерализация рынка хлопка в Узбекистане является важнейшей задачей для повышения урожайности, выделения земель под продовольственные культуры и увеличения доходов фермерских хозяйств. "Хлопок имеет большое значение для сельского хозяйства Узбекистана”, - отметил он.

Реформы на хлопковом рынке, осуществленные в 2020-2021 годах, отменили систему государственного заказа хлопка. Ранее эта система предписывала продавать государству весь произведенный в стране хлопок и устанавливала годовые показатели производства для районов выращивания хлопка. Отмена обязательных государственных закупок предоставила фермерам больше свободы и влияния на рынке.

“Однако такие проблемы, как ограничения финансового рынка, ограниченный доступ к переменным и капитальным ресурсам (особенно для малых предприятий) и слабые условия заключения контрактов, обязывают к продолжению либерализации и структурным реформам”, - пояснил Умаров.

Представитель ФАО также подчеркнул, что основные перспективы развития сельского хозяйства в Узбекистане определены в Стратегии развития сельского хозяйства страны на период с 2020 по 2030 годы и разработанной для нее Дорожной карте.

Узбекистан является одним из крупнейших в мире производителей натуральных текстильных волокон, хлопчатобумажной пряжи и трикотажа. С января по апрель 2023 года страна экспортировала 21,8 тысячи тонн трикотажных изделий на сумму 102,9 миллиона долларов. Согласно данным Агентства по статистике Узбекистана, урожайность хлопка в стране в 2022 году составила 678,9 тысячи тонн, что на 31,7 тысячи тонн меньше по сравнению с 2021 годом (710,6 тысячи тонн).

Представитель ФАО также выделил значение разработки законодательной базы для обеспечения четкого и всеобъемлющего набора руководящих принципов для политики и мероприятий в области развития сельских районов.

“Развитие пригородного сельского хозяйства, признанное главным приоритетом в Стратегии развития сельского хозяйства в Узбекистане на 2020-2030 годы, подчеркивает приверженность Узбекистана содействию целостного развития сельских районов с целью улучшения благосостояния сельских общин и повышения общей устойчивости аграрного сектора в стране”, - сказал он.

Умаров отметил, что Узбекистан планирует разработать и внедрить нормативный правовой акт для реализации программы развития сельских территорий к концу 2023 года.

“Агентство стратегических реформ при Президенте Республики Узбекистан недавно создало межведомственную рабочую группу для разработки национального плана развития сельских районов, что демонстрирует приверженность правительства решению проблем развития сельских районов”, - сказал он.

Представитель ФАО пояснил, что разработка законодательной базы имеет важное значение для обеспечения четкого и всеобъемлющего набора руководящих принципов для политики и мероприятий в области развития сельских районов. Законодательная база обеспечит последовательность, прозрачность и подотчетность при реализации инициатив по развитию сельских районов. В планах также создание механизмов мониторинга, оценки и обратной связи, способствующих постоянному совершенствованию и адаптивному управлению.

Умаров подчеркнул, что выбросы парниковых газов от сфер растениеводства, животноводства и лесного хозяйства составляют примерно 25 процентов от глобального объема. Учитывая это значительное воздействие на окружающую среду, продвижение экологически чистых методов производства продуктов питания имеет решающее значение по разным причинам, включая сохранение окружающей среды, качество продуктов питания, их безопасность и получение дохода.

“В Узбекистане фермеры постепенно осознают преимущества международных практик и стандартов, которые поддерживают концепцию экологически чистого производства продуктов питания. Внедряя международно признанные методы управления пищевым бизнесом, такие как надлежащая производственная практика (GMP), надлежащая гигиена (GHP) и критические контрольные точки анализа рисков (HACCP), Узбекистан может расширить масштабы этих практик и оказать положительное влияние на развитие аграрного сектора в стране”, - заключил он.

Ранее в этом году Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и генеральным директором ФАО Цюй Донгю была определена комплексная программа сотрудничества до 2023 года, являющаяся одним из приоритетных направлений партнерства между Узбекистаном и ФАО.

Кроме того, в сентябре 2023 года на Агропродовольственном инвестиционном форуме в Узбекистане были заключены инвестиционные и торговые соглашения на сумму 1,88 миллиарда долларов. В ходе форума участники подписали соглашения по 24 проектам на сумму 857,3 миллиона долларов для привлечения прямых инвестиций, в то время как гранты и средства международных финансовых институтов составили 707,5 миллиона долларов. Также были заключены торговые соглашения на сумму 319,2 миллиона долларов.