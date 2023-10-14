Узбекистан намерен продвигать идею нового транзитного маршрута в СНГ через Пакистан

БАКУ /Trend/ - Узбекистан работает над продвижением идеи создания транспортного коридора через Афганистан к пакистанским портам Индийского океана, сообщает в субботу Trend.

Данный проект был выдвинут перед другими членами Содружества Независимых Государств (СНГ) на проходящем в Астане 6-м Международном транспортно-логистическом бизнес-форуме "Новый Шелковый путь" при участии министра транспорта Узбекистана Илхома Махкамова.

В ходе выступления Махкамов отметил шаги Узбекистана по формированию новых и развитию существующих мультимодальных транспортных коридоров в регионе.

По данным министерства, в 2022 году значительно увеличился объем грузов, следующих через Афганистан в Пакистан, причем более чем в два раза - до 670 тысяч тонн.

Ожидается, что этот показатель продолжит расти и к концу 2023 года превысит 1 миллион тонн.

Стоит отметить, что в период с 26 по 27 августа Ильхом Махкамов и специальный представитель президента Узбекистана Исматулла Иргашев посетили Афганистан с целью обсуждения развития транзитных автоперевозок в Пакистан.

В ходе двусторонних переговоров были обсуждены вопросы создания международного транспортного коридора для транзитных перевозок через Афганистан и Пакистан к портам Индийского океана. Также были рассмотрены планы укрепления сотрудничества между предприятиями транспортной логистики двух стран, обеспечение благоприятных условий для международных автомобильных перевозчиков, включая снятие ограничений на транзит через Афганистан и облегчение доставки грузов в различные пункты назначения

Результатом встречи стали договоренности о мобилизации всех доступных ресурсов для содействия развитию транзитных грузовых перевозок между двумя странами.