Узбекистан станет участником строительства нового транспортного коридора

БАКУ /Trend/ - Планируется создание транспортного коридора Китай – Казахстан – Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция – Европа.

В связи с этим по по инициативе министерства транспорта Узбекистана в формате видеоконференции с участием министерств транспорта Казахстана, Туркменистана, Ирана и Турции, а также представителей железнодорожной отрасли, передает Trend.

На этой встрече были обсуждены важные аспекты, направленные на ускорение процессов, связанных с подписанием соглашения о создании международного транспортного коридора Китай-Казахстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Турция-Европа. Рассмотрены также вопросы, связанные с развитием международного транспортного и транзитного маршрута между странами.

Важно отметить, что все стороны признали, что развитие международного транспортного коридора Китай-Казахстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Турция-Европа представляет интерес для всех участников и откроет новые возможности для транзитных перевозок и развития торговых отношений между странами. В рамках обсужденных направлений сотрудничества были также определены конкретные задачи, которые будут реализованы в будущем.