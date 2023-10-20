Узбекистан и Китай укрепляют сотрудничество в сфере ВИЭ

БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Узбекистана и Государственная энергетическая администрация Китая подписали соглашение о развитии сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии, передает Trend.

Согласно информации, соглашение будет способствовать укреплению сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии с целью обеспечения энергетической безопасности, стимулирования перехода к экологически чистой энергетике и достижения углеродной нейтральности. Оно нацелено на развитие взаимовыгодного сотрудничества в эффективном использовании возобновляемых источников энергии и обогащение китайско-узбекского энергетического сотрудничества новыми аспектами.

В его рамках планируется ускорение перехода к "зеленому развитию", модернизация компонентов сетей электропередачи для возобновляемой энергии, развитие научно-технической базы в этой области и проведение совместных исследований, включая работу в сфере солнечной и ветровой энергетики, внедрение энергосберегающих технологий и систем.