Французская компания намерена инвестировать в добычу урана в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Французская компания Orano намерена вложить до $500 миллионов в разработку и переработку урана в Узбекистане, заявил министр горной промышленности и геологии Узбекистана Бобир Исламов, передает Trend.

На Веронском евразийском экономическом форуме министр сообщил о заключении стратегического партнерского соглашения между Узбекистаном и Orano.

На данный момент французская компания проводит геологоразведочные работы, и планирует завершить предварительное технико-экономическое обоснование проекта к концу текущего года.

По словам министра, стратегическое соглашение предусматривает проведение геологоразведочных работ на двух дополнительных участках в Тамдынском районе Навоийской области. Окончательное решение будет принято после проведения технико-экономического обоснования проекта. Общий объем инвестиций, согласно соглашению, составляет до $500 миллионов.

Министр также подчеркнул, что существующие объемы добычи урана уже нашли своих потребителей, и Узбекистан будет решать о возможности экспорта, учитывая мировую ценовую ситуацию. Цены на уран будут связаны с мировыми рыночными ценами, и будут корректироваться в зависимости от изменений на мировом рынке.

Orano присутствует в Узбекистане через совместное предприятие ООО Nurlikum Mining, где 51% принадлежат Orano, а 49% - государственному предприятию "Навои Уран", представляющему Республику Узбекистан.