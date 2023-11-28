В Узбекистане состоялся запуск крупных энергетических проектов

БАКУ /Trend/ - 27 ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в запуске важных энергетических проектов, передает Trend. Один из них — включение в сеть современной парогазовой электростанции мощностью 1 500 мегаватт в Сырдарьинской области. Этот проект, стоимостью $1,1 млрд, направлен на обеспечение электроэнергией более 3 млн домохозяйств и многочисленные промышленные предприятия.

Сообщается, что вторым значимым событием стал старт строительства пилотного производства "зелёного водорода" в Ташкентской области при участии ведущей саудовской компании ACWA Power. Проект предусматривает производство 3 тысяч тонн водорода, который будет использован для создания минеральных удобрений. Также планируется возведение ветряной станции мощностью 52 мегаватта.

Отмечается, что эти инициативы нацелены на развитие возобновляемой энергии в Узбекистане с перспективой достижения 25 гигаватт к 2030 году. Это также приведет к экономии 4,5 млрд кубических метров газа и снижению выбросов вредных веществ в атмосферу на 3 млн тонн.