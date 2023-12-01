Названо число активных пользователей узбекской платформы электронной коммерции

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день у узбекского ИТ-холдинга Uzum насчитывается 7 миллионов ежемесячных активных пользователей.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил операционный директор Uzum Роман Лаврентьев на проходящем в Баку Инновационном саммите "InMerge" ("InMerge Innovation Summit").

"На данный момент экосистема Uzum предоставляет рынку Узбекистана шесть продуктов. У нас есть крупнейший маркетплейс, лидирующий на рынке электронной коммерции, а также цифровой банк и услуга "заплати позже" (классический банк и один из лидеров по доставке еды и продуктов). На сегодняшний день у Uzum 7 миллионов ежемесячных пользователей в нашей экосистеме", - подчеркнул он.

Лаврентьев также упомянул, что Uzum активно развивает инновационные технологии, внедряя их для улучшения пользовательского опыта.

"С постоянным стремлением к совершенству, мы планируем расширять наши услуги и привлекать новых пользователей, чтобы укрепить позиции Uzum на рынке и дальше формировать успешную экосистему", - добавил он.

Отметим, что Инновационный саммит "InMerge" проходит в Баку с 30 ноября по 1 декабря.

"InMerge", считающийся крупнейшим саммитом по инновациям в регионе, призван собрать вместе ведущие компании, стартапы и инвесторов для обсуждения темы инноваций и возможных коллабораций.

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