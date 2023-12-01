Узбекистан ратифицировал Договор о союзнических отношениях с Казахстаном

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации Договора о союзнических отношениях с Казахстаном.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщило министерство юстиции Узбекистана.

Согласно содержанию договора, предусмотрено тесное сотрудничество в сферах внешней политики, обороны, безопасности, миграции, а также совместные усилия в развитии промышленного сотрудничества, рациональном использовании трансграничных водных ресурсов, укреплении связей между парламентами, политическими партиями и общественными организациями.

Напомним, что 22 декабря 2022 года лидеры Казахстана и Узбекистана - Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев подписали Договор о союзнических отношениях.

Президент Токаев подчеркнул высокий уровень отношений между странами, а также отметил, что отношения Казахстана и Узбекистана являются примером межгосударственных отношений.

Президенты Казахстана и Узбекистана также подписали Договор о демаркации государственных границ между странами.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!