Узбекистан обсудил перспективы сотрудничества с Bank of Georgia

БАКУ /Trend/ - Делегация Bank of Georgia во главе с руководителем комплекса глобального банковского бизнеса Еленой Цхадая провела встречу с заместителем министра экономики и финансов Республики Узбекистан Жасуром Каршибаевым, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи стороны обсудили перспективы развития рынка государственных ценных бумаг в Узбекистане и рассмотрели возможности для дальнейшего сотрудничества.

Сообщается, что в мероприятии также приняли участие Теона Эристави, руководитель отдела глобального банковского бизнеса Bank of Georgia Георгий Паресишвили, председатель Республиканской фондовой биржи "Тошкент", и представители других организаций.