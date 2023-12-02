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Узбекистан обсудил перспективы сотрудничества с Bank of Georgia

Узбекистан Материалы 2 декабря 2023 05:14 (UTC +04:00)
Узбекистан обсудил перспективы сотрудничества с Bank of Georgia

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Делегация Bank of Georgia во главе с руководителем комплекса глобального банковского бизнеса Еленой Цхадая провела встречу с заместителем министра экономики и финансов Республики Узбекистан Жасуром Каршибаевым, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи стороны обсудили перспективы развития рынка государственных ценных бумаг в Узбекистане и рассмотрели возможности для дальнейшего сотрудничества.

Сообщается, что в мероприятии также приняли участие Теона Эристави, руководитель отдела глобального банковского бизнеса Bank of Georgia Георгий Паресишвили, председатель Республиканской фондовой биржи "Тошкент", и представители других организаций.

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