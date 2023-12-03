Узбекистан подписал соглашение о стратегическом партнёрстве с Masdar

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана, Шавкат Мирзиёев, принял делегацию ведущих компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, возглавляемую министром инвестиций и главным исполнительным директором холдинга "ADQ" Мухаммадом Хассаном аль-Сувайди, передает Trend.

В состав делегации также вошли руководители ведущих эмиратских компаний TAQA, Джасим Хусейн Табет, и Masdar, Мухаммад Джамиль аль-Рамахи.

Стороны обсудили вопросы поддержки и продвижения совместных проектов в области торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

В ходе визита было заключено соглашение о стратегическом партнерстве с компанией Masdar.

По завершении встречи президент вручил главному исполнительному директору Masdar, Мухаммаду Джамилю аль-Рамахи, государственную награду Узбекистана — орден "Дустлик" за его личный вклад в развитие узбекско-эмиратских отношений.