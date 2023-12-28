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На газопроводе в узбекской Сурхандарье произошла авария

Узбекистан Материалы 28 декабря 2023 11:23 (UTC +04:00)
На газопроводе в узбекской Сурхандарье произошла авария

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Айдан Мамедова
Айдан Мамедова
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БАКУ /Trend/ - На магистральном газопроводе Музработ-Душанбе в узбекской области Сурхандарья произошла авария.

Как сообщает Trend, в настоящее время филиалом газоснабжения «Худудгаз Сурхандарья» проводятся мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации и восстановлению подачи природного газа.

В связи с этим временно приостановлена ​​подача природного газа потребителям в следующих городах и районах области:

город Термез;

Бандихонский район;

Кызырикский район;

Музработский район;

Термезский район;

Джаркурганский район;

Кумкурганский район.

По информации районной администрации, подача природного газа будет восстановлена после завершения ремонтных работ, по предварительной информации — не раньше вечера.

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