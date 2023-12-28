На газопроводе в узбекской Сурхандарье произошла авария

БАКУ /Trend/ - На магистральном газопроводе Музработ-Душанбе в узбекской области Сурхандарья произошла авария.
Как сообщает Trend, в настоящее время филиалом газоснабжения «Худудгаз Сурхандарья» проводятся мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации и восстановлению подачи природного газа.
В связи с этим временно приостановлена подача природного газа потребителям в следующих городах и районах области:
город Термез;
Бандихонский район;
Кызырикский район;
Музработский район;
Термезский район;
Джаркурганский район;
Кумкурганский район.
По информации районной администрации, подача природного газа будет восстановлена после завершения ремонтных работ, по предварительной информации — не раньше вечера.