На газопроводе в узбекской Сурхандарье произошла авария

БАКУ /Trend/ - На магистральном газопроводе Музработ-Душанбе в узбекской области Сурхандарья произошла авария.

Как сообщает Trend, в настоящее время филиалом газоснабжения «Худудгаз Сурхандарья» проводятся мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации и восстановлению подачи природного газа.

В связи с этим временно приостановлена ​​подача природного газа потребителям в следующих городах и районах области:

город Термез;

Бандихонский район;

Кызырикский район;

Музработский район;

Термезский район;

Джаркурганский район;

Кумкурганский район.

По информации районной администрации, подача природного газа будет восстановлена после завершения ремонтных работ, по предварительной информации — не раньше вечера.