Узбекистан и Россия обсудили вопросы взаимодействия по предотвращению ЧС

БАКУ /Trend/ - Статс-секретарь - заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-лейтенант Алексей Серко провел встречу с Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан Абдуллой Кулдашевым, передает Trend.

Согласно информации, на встрече были обсуждены вопросы сотрудничества по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций между двумя странами. Также были подняты вопросы образовательного обмена и научно-технического сотрудничества по линии МЧС.

Генерал-лейтенант Алексей Серко пригласил делегацию из Узбекистана посетить международный салон "Комплексная безопасность" - 2024, который состоится в мае в Москве.