Делегация Узбекистана отправится с визитом в Таджикистан

БАКУ /Trend/ - С 11 по 12 марта текущего года делегация правительства Узбекистана посетит Таджикистан. Этот визит организован по указанию Президента Республики Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба Кабинета министров Узбекистана, передает Trend.

В рамках визита состоится очередное заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Таджикистаном. Делегации обеих стран на этом заседании будут возглавлять премьер-министры.

Помимо этого, в программу визита включены и другие мероприятия.