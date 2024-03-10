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Делегация Узбекистана отправится с визитом в Таджикистан

Узбекистан Материалы 10 марта 2024 22:01 (UTC +04:00)
Делегация Узбекистана отправится с визитом в Таджикистан

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - С 11 по 12 марта текущего года делегация правительства Узбекистана посетит Таджикистан. Этот визит организован по указанию Президента Республики Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба Кабинета министров Узбекистана, передает Trend.

В рамках визита состоится очередное заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Таджикистаном. Делегации обеих стран на этом заседании будут возглавлять премьер-министры.

Помимо этого, в программу визита включены и другие мероприятия.

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