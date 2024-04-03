ЦБ Узбекистана и Госсекретариат Швейцарии подписали меморандум в сфере экономики

БАКУ /Trend/ - В Центральном банке Узбекистана прошла встреча с чрезвычайным и полномочным послом Швейцарии в Узбекистане Константином Оболенским, передает Trend.

Согласно информации, руководство Центрального банка выразило значимость партнерства с Национальным банком Швейцарии, которое началось в 2018 году, с целью улучшения аналитических способностей и прогнозирования деятельности ЦБ, а также обеспечения финансовой устойчивости.

Обсуждая реформы в банковско-финансовой сфере Узбекистана, Константин Оболенский высоко оценил роль Центрального банка в этом процессе. В результате встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между Центральным банком Республики Узбекистан и Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

Отмечается, что этот документ направлен на дальнейшее укрепление двусторонних отношений, особенно в области денежно-кредитной политики, обеспечения финансовой стабильности, финансовой доступности, развития платежных систем и управления человеческими ресурсами в рамках "Программы повышения потенциала центральных банков".