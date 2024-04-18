В Узбекистане усилят сейсмическую безопасность и подготовку к землетрясениям

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал 17 апреля постановление о принятии мер по улучшению сейсмостойкости зданий и сооружений, а также усовершенствованию деятельности по мониторингу сейсмической опасности, передает Trend.

В постановлении отмечается, что в последние годы в мире наблюдается увеличение числа землетрясений с серьезными последствиями, оказывающих значительное воздействие на жизнь населения и социально-экономическую инфраструктуру стран.

В рамках постоянного улучшения обеспечения сейсмической безопасности особое внимание уделяется обеспечению сейсмостойкости как существующих, так и новых зданий и сооружений, а также усилению взаимодействия государственных органов и организаций в области прогнозирования и мониторинга сейсмической активности и подготовке к землетрясениям.

С 1 июня должна быть внедрена практика, согласно которой при планировании новых строительств в сейсмоактивных зонах с интенсивностью 8 баллов и выше по шкале МСК-64 объекты медицины выше 5 этажей и здания выше 9 этажей проектируются с применением активных сейсмических защитных механизмов, включая сейсмоизоляцию и демпферы.

Финансирование установки активных сейсмозащитных устройств осуществляется заказчиками, ответственными за строительство.

С 1 июля на новых объектах III-IV категорий фактора опасности требуется установка устройства для автоматического мониторинга несущих конструкций зданий и сооружений.

Ответственность за обеспечение установки устройств автоматического мониторинга возлагается на министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а сведения, полученные от этих устройств, будут анализироваться в случае землетрясения силой 5 баллов и выше. Любая обнаруженная опасность должна быть немедленно передана Республиканскому совету по координации мероприятий по обеспечению сейсмической безопасности, руководимому премьер-министром.

Республиканский совет должен в течение трех дней после землетрясения совместно с Советом министров Каракалпакстана, областными и городскими хокимиятами определить и провести меры по укреплению уязвимых мест зданий и сооружений, выявленных в результате землетрясения, а также устранить опасность.

С 1 июня также вводится обязательное проектирование системы автоматической блокировки газовых и электрических сетей на планируемых к строительству новых объектах III-IV категорий фактора опасности во время сильных землетрясений.

Постановлением ставится цель внедрить передовые и безопасные подходы в укрепление зданий и сооружений, подвергшихся деформациям от землетрясений и сезонных увлажнений грунтов.

Для этого до 1 июля планируется провести экспериментальные работы по восстановлению неудовлетворительного технического состояния существующих зданий и сооружений с применением подземной компенсационной инъекционной технологии.

На основе результатов эксперимента до октября будут приняты меры по полному внедрению этого метода при укреплении фундамента зданий и сооружений и устранении деформаций.

Также с 1 июля будет организовано проведение государственного контроля с учетом категории опасности новых строящихся объектов, а также пересмотрено количество штатных единиц территориальных инспекций в сфере строительства и ЖКХ.

Будут утверждены региональные планы по подготовке к землетрясениям, а также наладится практика подготовки месячных прогнозов о сейсмической опасности для руководителей регионов.

С 1 июня будет введена практика мониторинга землетрясений и активных тектонических разломов для выявления территорий с вероятностью сильного землетрясения.