Президент Узбекистана встретился с председателем Палаты представителей парламента Таджикистана

ТАШКЕНТ/ Trend/ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зоиром Зокирзода.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Стороны отметили нынешний высочайший уровень многоплановых узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и союзничества.

В рамках встречи, они также обсудили вопросы дальнейшей активизации межпарламентского обмена, эффективных контактов на уровне профильных комитетов и региональных советов для поддержки и продвижения проектов кооперации и культурно-гуманитарных программ.

Стороны подчеркнули важную роль депутатов двух стран в проведении инвентаризации принятых документов и осуществлении парламентского контроля над своевременной реализацией договоренностей на высшем уровне.

Отметим, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона находится с государственным визитом в Таджикистане 18-19 апреля.

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