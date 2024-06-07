Узбекистан планирует увеличить количество промышленных зон при поддержке турецкой Ostim

БАКУ /Trend/ - В ходе узбекско-турецкого бизнес-форума в Анкаре заместитель Премьер-министра и министр экономики и финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров провёл встречу с председателем правления компании Ostim Орханом Айдыном, передает Trend.

Согласно информации, обсуждались перспективы расширения сотрудничества в сферах железнодорожного сообщения, связи, резиновых технологий и энергетики. Особое внимание уделили развитию индустриальных зон.

Сообщается, что стороны рассмотрели возможность применения опыта и ресурсов Ostim для создания новых промышленных зон в Узбекистане. Поддержка Ostim позволит увеличить количество таких зон в стране, что значительно укрепит промышленный потенциал Узбекистана и будет способствовать экономическому росту в различных секторах.

Сотрудничество направлено на стимулирование инноваций, создание новых рабочих мест и укрепление экономических отношений между Узбекистаном и Турцией.