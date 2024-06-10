Обсуждено развитие сотрудничества Узбекистана с Турцией и Саудовской Аравией

БАКУ /Trend/ - Во время официального визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Турцию на прошлой неделе, в результате третьего заседания узбекско-турецкого Совета стратегического сотрудничества и встреч с руководителями компаний двух стран, были сформированы 158 новых проектов на сумму 10,1 млрд долларов, передает Trend.

Эти проекты охватывают сферы промышленности, энергетики, горнодобывающей отрасли и геологии, транспорта, здравоохранения и сельского хозяйства.

На совещании при Президенте Шавкате Мирзиёеве были обсуждены меры по развитию торгово-экономического сотрудничества. В частности, планируется расширение ассортимента товаров в рамках двустороннего Соглашения о преференциальной торговле, снижение тарифов и пошлин на текстильные, кожевенно-обувные, электротехнические и ремесленные изделия, открытие торгового представительства Узбекистана в Стамбуле. Также намечено разработать «дорожную карту» по освоению горных территорий с использованием турецкого опыта, внедрить систему страхования сельского хозяйства и открыть узбекско-турецкий Центр тестирования семян, соответствующий международным стандартам.

Президент Узбекистана дал дополнительные указания по расширению портфеля перспективных проектов с крупными турецкими компаниями и развитию межрегионального сотрудничества.

«Инвестиционное сотрудничество активно развивается и с Саудовской Аравией, начата реализация ряда крупных проектов, инвестиционный портфель постоянно расширяется», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

С участием компаний Саудовской Аравии сформирован список из 34 инвестиционных проектов общей стоимостью 24,1 млрд долларов. В рамках этих проектов в текущем году планируется освоение средств на сумму 2,5 млрд долларов, включая 1,5 млрд долларов инвестиций в рамках дополнительных 13 проектов в сферах транспорта, цифровизации, инфраструктуры, здравоохранения и энергетики.

На совещании обсуждалась активизация деятельности узбекско-саудовского Делового совета. Подчёркнута важность завершения переговоров и начала работы по новым перспективным проектам в сфере экологии, добывающей отрасли и финансового сотрудничества общей стоимостью 6,5 млрд долларов, сформированным в рамках совета.

Шавкат Мирзиёев, ознакомившись с отчётами и планами, поручил ответственным лицам принять меры «для полного и качественного освоения иностранных инвестиций», установить строгий контроль за реализацией проектов.

Была поставлена задача поддерживать постоянный диалог с инвесторами, создавать для них максимально благоприятные условия и системно решать возникающие в процессе реализации проектов вопросы.