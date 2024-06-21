Назван объем внешнего торгового оборота Узбекистана

ТАШКЕНТ /Trend/ - С января по май 2024 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил $26,7 млрд, увеличившись на $769,5 млн (3,0%) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает Агентство по статистике Узбекистана, передает Trend.

Согласно информации, экспорт составил $10,85 млрд, что на 1,9% больше, чем в январе-мае 2023 года, а импорт достиг $15,87 млрд, увеличившись на 3,7%. В результате внешнеторговое сальдо показало отрицательный баланс в размере $5,02 млрд.

Отмечается, что Казахстан стал одним из крупнейших внешнеэкономических партнеров Узбекистана (после Китая и России). Этому способствуют общая граница, торговля в рамках зоны свободной торговли СНГ, а также либерализация взаимных экономических отношений.

Сообщается, что в настоящее время Республика Узбекистан ведет торговые отношения с 186 странами мира. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с КНР (18,9%), Россией (17,9%), Казахстаном (5,9%), Турцией (4,5%) и Республикой Корея (3,4%).

Значительная доля внешнеторгового оборота республики приходится на г. Ташкент, составляя 39,1% или $10,46 млрд, тогда как наименьшая доля отмечена в Сурхандарьинской области — 0,6% или $166,0 млн.