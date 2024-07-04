Узбекистан и Алжир рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества

ТАШКЕНТ /Trend/ - 3 июля министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов провел встречу с послом Алжирской Народно-Демократической Республики в Узбекистане Мохаммадом Ирки, сообщили в министерстве, передает Trend.

Согласно информации, на встрече обсуждались вопросы текущего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также перспективы расширения партнерских отношений в приоритетных направлениях.

Сообщается, что были достигнуты договоренности о мерах для увеличения объёмов двусторонней торговли, создании совместной рабочей группы для определения новых направлений сотрудничества, установлении партнерских отношений между бизнес-структурами, выявлении и оперативном устранении проблем, сдерживающих взаимные торговые отношения.

Стороны подтвердили готовность к расширению взаимодействия в сферах химии, электротехники, сельского хозяйства, пищевой промышленности, нефтегазовой отрасли и туризма, опираясь на опыт успешной реализации крупных взаимовыгодных инициатив.