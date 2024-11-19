Увеличился объем экспорта лука из Узбекистана

ТАШКЕНТ /Trend/ - С января по сентябрь этого года Узбекистан экспортировал 308 800 тонн лука на сумму 60,1 миллиона долларов США.

Как передает Trend, согласно данным Агентства по статистике Узбекистана, объем экспорта лука увеличился на 19,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (258 400 тонн лука с января по сентябрь 2023 года).

Также, объем экспорта лука из Узбекистана в сентябре 2024 года увеличился и составил 5 600 тонн по сравнению с 4 500 тоннами в августе 2024 года.

Отметим, что с января по сентябрь 2024 года Узбекистан экспортировал 1,4 миллиона тонн фруктов и овощей на сумму 1 миллиард долларов США. Этот показатель увеличился на 7,6 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года (1,3 миллионов тонн в январе-сентябре 2023 года).

Экспорт плодоовощной продукции составил 5,3 процента от общего объема экспорта Узбекистана.