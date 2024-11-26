Назван объем добычи газа в Узбекистане за 10 месяцев текущего года

ТАШКЕНТ/Trend/ - Объем добычи природного газа в Узбекистане с января по октябрь текущего года снизился до 37 миллиарда кубометров в годовом исчислении.

Как передает Trend, согласно данным Агентства статистики страны, этот показатель на 5,1 процента меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года (38,9 миллиарда кубометров с января по октябрь 2023).

В то же время объем добытого газового конденсата с января по октябрь текущего года достиг 1 миллиона тонн, увеличившись на 0,61 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (993 900 тонн).

Отметим, что "Узбекнефтегаз" (нефтегазовая компания Узбекистана) реализует проекты по строительству мини-компрессорных станций на газовых месторождениях для обеспечения стабильности добычи и максимального извлечения имеющихся запасов.

На первом этапе проекта китайская Jereh Group изготовила и поставила 15 компрессорных установок, которые были успешно введены в эксплуатацию. На втором этапе планируется изготовить и поставить еще 64 блока.