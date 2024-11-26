Узбекистан и Китай обсудили ускорение подписания соглашения по железной дороге через Кыргызстан

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан и Китай обсудили ускорение подписания трехстороннего концессионного соглашения по проекту строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и проведения церемонии старта строительства проекта.

Как передает Trend, об этом стало известно в ходе встречи министра транспорта Узбекистана Ильхома Махкамова с послом Китая в Узбекистане Юй Цзюнем.

На встрече стороны также рассмотрели ряд вопросов, связанных с развитием сотрудничества между двумя странами в сфере транспортной логистики.

Представители обоих государств обсудили аспекты, связанные с увеличением квоты бланков разрешений на осуществление грузовых перевозок автомобильным транспортом, ускорение пропуска контейнеров в портах и на границах Китая, а также увеличением частоты авиарейсов для узбекских авиакомпаний в Китай.

Отметим, что с января по октябрь текущего года внешнеторговый оборот Узбекистана с Китаем составил 10,2 миллиарда долларов США. Это на 3,5 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (10,8 миллиарда долларов США с января по октябрь 2023 года).

Китай стал лидером среди крупнейших торговых партнеров Узбекистана за указанный период.