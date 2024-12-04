Спецпредставитель ЕС по Центральной Азии завершает свою миссию

ТАШКЕНТ /Trend/ - Специальный представитель ЕС по Центральной Азии Терхи Хакала завершает свою миссию.

Как передает Trend, об этом написал министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в своем Telegram-канале.

"Рады встретиться с Терхи Хакалой, которая завершает свою миссию в качестве специального представителя ЕС по Центральной Азии. Мы благодарны Терхи Хакале за ее значительный вклад в более динамичное партнерство Узбекистана и Центральной Азии с Европейским союзом. Самарканд с нетерпением ждёт проведения саммита Центральная Азия — ЕС в следующем году", - говорится в публикации.

Отметим, что Терхи Хакала была назначена специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии в 2021 году.