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Эмин Агаларов намерен построить туристический центр Sea Breeze Uzbekistan на берегу Чарвакского водохранилища

Узбекистан Материалы 17 декабря 2024 12:25 (UTC +04:00)
Эмин Агаларов намерен построить туристический центр Sea Breeze Uzbekistan на берегу Чарвакского водохранилища
Фото: Офис президента Узбекистана

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Камол Исмаилов
Камол Исмаилов
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ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Agalarov Development Эмин Агаларов и ряд других крупных инвестиционных компаний выразили готовность построить международный туристический центр Sea Breeze Uzbekistan на берегу Чарвакского водохранилища в Бостанлыкском районе Узбекистана.

Как передает Trend, об этом стало известно в ходе совещания с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Проект предполагает создание многофункционального центра, включающего зоны отдыха, пляжи, спортивные объекты, гостиницы, коттеджи и жилые комплексы. Помимо этого, планируется открытие магазинов с международными брендами, ресторанов и сервисных точек. Центр станет площадкой для проведения фестивалей, концертов и других культурно-развлекательных мероприятий.

Для удобства посетителей будет построен мост, соединяющий залив. В дальнейшем центр должен стать уникальным туристическим хабом, подходящим как для отдыха, так и для постоянного проживания.

Президент Узбекистана поддержал данную инициативу. Он поручил сформировать комиссию под руководством премьер-министра для разработки правовой базы проекта и решения инфраструктурных вопросов.

Отметим, что за последние пять лет в Бостанлыкский район было привлечено более 2 триллионов сумов (179,1 миллиона долларов США) инвестиций, введено в эксплуатацию 59 новых туристических объектов на 13 тысяч мест.

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