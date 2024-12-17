Эмин Агаларов намерен построить туристический центр Sea Breeze Uzbekistan на берегу Чарвакского водохранилища

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Agalarov Development Эмин Агаларов и
ряд других крупных инвестиционных компаний выразили готовность
построить международный туристический центр Sea Breeze Uzbekistan
на берегу Чарвакского водохранилища в Бостанлыкском районе
Узбекистана.
Как передает Trend, об этом стало известно в ходе совещания с
Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Проект предполагает создание многофункционального центра,
включающего зоны отдыха, пляжи, спортивные объекты, гостиницы,
коттеджи и жилые комплексы. Помимо этого, планируется открытие
магазинов с международными брендами, ресторанов и сервисных точек.
Центр станет площадкой для проведения фестивалей, концертов и
других культурно-развлекательных мероприятий.
Для удобства посетителей будет построен мост, соединяющий залив.
В дальнейшем центр должен стать уникальным туристическим хабом,
подходящим как для отдыха, так и для постоянного проживания.
Президент Узбекистана поддержал данную инициативу. Он поручил
сформировать комиссию под руководством премьер-министра для
разработки правовой базы проекта и решения инфраструктурных
вопросов.
Отметим, что за последние пять лет в Бостанлыкский район было
привлечено более 2 триллионов сумов (179,1 миллиона долларов США)
инвестиций, введено в эксплуатацию 59 новых туристических объектов
на 13 тысяч мест.