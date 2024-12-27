Румыния намерена поддержать выход Узбекистана на транспортный маршрут Каспий-Черное море - посол (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Румыния намерена поддержать выход Узбекистана на международный транспортный маршрут Каспий-Черное море.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал посол Румынии в Узбекистане Даниэль Кристиан Чобану.

"Румыния, Азербайджан, Грузия и Туркменистан работают над реализацией международного транспортного маршрута Каспий-Черное море. Этот мультимодальный маршрут использует черноморский порт Констанца и Дунай, чтобы обеспечить быстрый и экономичный альтернативный транспортный маршрут в центр Европы. Мы планируем предложить его узбекским экономическим операторам, как только он начнет функционировать. Этот маршрут позволит сократить время и стоимость перевозки грузов из Узбекистана в Румынию и Европу, и наоборот. Нам есть к чему стремиться в этой сфере сотрудничества", - сказал он.

Посол подчеркнул, что вопрос транспортных маршрутов является важнейшим и приоритетным в двусторонней повестке дня. 27-28 марта 2024 года в Бухаресте состоялось заседание Совместной комиссии по автомобильному транспорту между Румынией и Узбекистаном. В результате переговоров, проведенных в ходе этого мероприятия, с 1 июня 2024 года началась либерализация двусторонних и транзитных перевозок товаров между двумя странами, а также предоставление возможности перевозок в третьи страны при наличии определенного количества разрешений. Эти шаги значительно продвигают двусторонние отношения между Румынией и Узбекистаном в области транспорта, а также в общем экономическом и торговом сотрудничестве.

"В первой половине 2024 года двусторонний товарооборот между Узбекистаном и Румынией увеличился более чем на 111 процентов, достигнув 41,6 миллиона долларов США. Двусторонняя торговля развивается по нарастающей, а 2022 год стал одним из лучших в наших торговых отношениях. Румынская статистика показывает увеличение объема торговли на 336,53 процента по сравнению с 2021 годом, а экспорт из Румынии в Узбекистан вырос более чем на 116,51 процента", - сказал посол.

Он объяснил этот рост масштабными реформами, проводимыми под руководством Президента Шавката Мирзиёева и создавшими многочисленные возможности для международного сотрудничества.

"Румынские компании проявляют все больший интерес к Узбекистану, признавая огромный потенциал в таких секторах, как фармацевтика, строительство, производство продуктов питания и IT. Например, у нас уже есть румынско-узбекское совместное предприятие по производству лекарств в Узбекистане, и постоянно появляются новые области сотрудничества. Также румынское предпринимательство присутствует в строительном секторе Узбекистана, а в пищевой промышленности реализуется важный проект совместного сотрудничества", - отметил Даниэль Кристиан Чобану.

Посол подчеркнул значение поддержания этой положительной тенденции путем расширения коммуникаций.

"Для дальнейшего развития торговли мы должны решить транспортные проблемы путем создания более быстрых и гибких маршрутов для товаров между Румынией и Узбекистаном. Это будет иметь решающее значение для поддержания импульса в наших растущих экономических связях", - добавил дипломат.

Даниэль Кристиан Чобану отметил, что в 2022 году в сотрудничестве с Представительством ЮНИСЕФ в Узбекистане были реализованы два проекта, один в области здравоохранения, другой - в области образования, оба финансировались из средств официальной помощи развитию, предоставленных Румынией.

“Проект в сфере здравоохранения предусматривал передачу медицинского оборудования Многофункциональному медицинскому центру для детей в Термезе (Сурхандарьинская область Узбекистана). Официальная церемония передачи оборудования состоялась в сентябре 2022 года при участии посольства Румынии, представителей муниципалитета Сурхандарьи и ЮНИСЕФ. Другой проект был направлен на сектор образования и заключался в открытии двух альтернативных дошкольных учреждений для детей из отдаленных районов Хорезмской области Узбекистана. Церемония открытия состоялась в октябре 2022 года, и для меня было честью и удовольствием принять в ней участие вместе с представителями местных властей и ЮНИСЕФ”, - подчеркнул он.

Посол подчеркнул, что в 2023 и 2024 годах Румыния продолжала оказывать ценную помощь, в первую очередь в виде экспертных услуг, для поддержки различных процессов реформ в Узбекистане, особенно в социальном секторе. В частности, с 28 января по 3 февраля 2024 года Румынию посетила делегация Агентства социальной защиты населения при Президенте Узбекистана, состоящая из 10 государственных служащих во главе с заместителем руководителя Агентства. Целью визита было ознакомление с опытом Румынии в области организации социальной защиты и оказания помощи уязвимым группам населения, таким как дети-сироты, инвалиды и пожилые люди. Визит оказался весьма продуктивным, особенно учитывая тот факт, что Агентство социальной защиты населения Узбекистана было создано недавно и на него была возложена важнейшая задача по формированию политики социальной защиты и помощи в стране.

“Кроме того, значительно увеличилось количество бизнес-делегаций. Как я уже отмечал, интерес румынских компаний и предпринимателей к Узбекистану постоянно растет, стимулируемый многочисленными возможностями, появляющимися как прямой результат реформ, проводимых в этой стране. В то же время интерес узбекских бизнесменов к Румынии очень высок. Совсем недавно, в ноябре 2024 года, делегация IT-парка Узбекистана во главе с генеральным директором Фарходом Ибрагимовым посетила Румынию, где провела успешные деловые встречи с представителями крупных румынских IT-компаний”, - добавил он.