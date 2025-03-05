Узбекистан и Грузия обсудили сотрудничество в развитии Среднего коридора

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан и Грузия отметили стратегическую важность Среднего коридора как ключевого маршрута, соединяющего Восток и Запад.

Как передает Trend, об этом стало известно в ходе встречи министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.

Министры подтвердили свою готовность к усилению сотрудничества в сфере транспорта и логистики, направленного на повышение эффективности и пропускной способности коридора. В этом контексте была отмечена важная роль Межправительственной комиссии Грузии и Узбекистана по экономическому сотрудничеству как ключевой платформы для продвижения совместных проектов.

Помимо вопросов торговли и транспортной инфраструктуры, министры обсудили перспективы расширения сотрудничества в сферах образования, культуры и туризма, а также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности.

В завершение встречи стороны выразили готовность углублять партнёрские отношения между Грузией и Узбекистаном.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.