В Узбекистане введен новый механизм серийных облигаций

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министерство юстиции Узбекистана зарегистрировало приказ директора Национального агентства перспективных проектов, вносящий изменения в правила эмиссии и регистрации ценных бумаг, передает Trend.

Согласно информации, одно из ключевых нововведений — внедрение механизма серийных облигаций, который упрощает и ускоряет привлечение финансирования. Компании теперь могут выпускать облигации поэтапно в рамках одной программы, что повышает гибкость и снижает административные затраты.

Новый механизм позволяет адаптировать выпуски к рыночной ситуации, оптимизировать расходы за счет регулирования сроков и ставок, а также привлекать больше инвесторов благодаря разнообразию условий размещения. Кроме того, эмитенты смогут рефинансировать свои обязательства, заменяя их новыми выпусками.

Поправки также расширяют возможности выпуска корпоративных облигаций, включая ипотечные, даже сверх собственного капитала. Дополнительно увеличен перечень видов обеспечения ценных бумаг, что делает их более надежными и привлекательными для инвесторов.