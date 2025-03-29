Назван объем товарооборота между Узбекистаном и Туркменистаном за два месяца 2025 г.

ТАШКЕНТ /Trend/ - Товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном достиг 110 миллионов долларов США в январе-феврале 2025 года, передает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Узбекистана.

Согласно данным, этот показатель уменьшился на 30,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (143,5 миллиона долларов США в январе-феврале 2024 года).

Туркменистан вошел в число 15 крупнейших торговых партнеров Узбекистана по объему двусторонней торговли.

Отметим, что внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-феврале 2025 года достиг 10,8 миллиарда долларов США, увеличившись на 9,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Экспорт составил 4,64 миллиарда долларов США, показав рост на 27,7 процента за год, тогда как импорт незначительно снизился на 0,6 процента до 6,2 миллиарда долларов США. В результате Узбекистан зафиксировал торговый дефицит в 1,56 миллиарда долларов США.