Узбекистан предложил подписать соглашение о партнерстве между Центральной Азией и ЕС

БАКУ /Trend/ - Предлагаем подписать всеобъемлющее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между странами Центральной Азии и Европейским Союзом.

Как передает в пятницу Trend об этом сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе первого саммита "Центральная Азия - Европейский Союз" в городе Самарканд.

"Мы считаем важным разработать и принять комплексные меры по практической реализации данного документа. Уверен, что наше стратегическое партнерство должно включать конкретные решения, проекты и программы", - сказал он.

Шавкат Мирзиёев отметил, что за последние семь лет торговый оборот между странами Центральной Азии и ЕС вырос в несколько раз, достигнув 54 миллиардов евро. Взаимодействие между регионами продолжает расширяться, регулярно проходят министерские встречи, форумы и конференции.

Президент также поддержал инициативу о проведении регулярных встреч министров иностранных дел для согласования международной и региональной повестки, расширении межпарламентских связей и создании Форума межпарламентского сотрудничества "Центральная Азия - ЕС", первая встреча которого запланирована на осень в Узбекистане.

Кроме того, он поддержал инициативу о проведении саммита раз в два года и выразил готовность Узбекистана выполнять функции Секретариата до следующего заседания.